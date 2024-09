Παίκτης των Μάβερικς θα είναι και την ερχόμενη σεζόν ο Μαρκίφ Μόρις, με τον βετεράνο φόργουορντ να παραμένει στο Ντάλας για τη 14η σεζόν του στο NBA.

Ο Μαρκίφ Μόρις θα συνεχίσει στο Ντάλας για μία ακόμα σεζόν. Η προσφορά του βετεράνου φόργουορντ στο κλίμα της ομάδας, τη χρονιά που οι Μάβερικς έφτασαν ένα βήμα από το φινάλε της διαδρομής, του έδωσε την ευκαιρία να ανανεώσει και να παραμείνει δίπλα στον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Μόρις μπαίνει στα 35 του χρόνια και αυτή που έρχεται, θα είναι η 14η σεζόν του στα παρκέ του NBA. Αυτήν την εμπειρία και τη γενικότερη παρουσία του θέλησαν να κρατήσουν οι Μάβερικς και ήρθαν σε συμφωνία για την επόμενη σεζόν.

Όσον αφορά τα πεπραγμένα του στο παρκέ, ο Μόρις αγωνίστηκε σε 26 παιχνίδια κανονικής περιόδου, μετρώντας 2.5 πόντους και 1.5 ριμπάουντ.

Free agent F Markieff Morris has agreed on a deal to return to the Dallas Mavericks, sources tell @TheAthletic. The reigning Western Conference champions prioritized re-signing Morris, 34, who has served as a strong leader in Mavs locker room entering his 14th NBA season. pic.twitter.com/rhihoS3niA