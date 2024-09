Οι Ντένβερ Νάγκετς επέκτειναν τη συνεργασία τους με τον Τζαμάλ Μάρεϊ ως το 2029 και θα συνεχίσουν να θυμίζουν την ομάδα που κατέκτησε τον τίτλο τη σεζόν 2022-23.

Κατέκτησαν τον τίτλο του πρωταθλητή στο NBA πριν από έναν χρόνο. Και σίγουρα έχουν σκοπό να επανέλθουν οι Νάγκετς, που έκαναν το αυτονόητο, δίνοντας στον Τζαμάλ Μάρεϊ την επέκταση που ήθελε.

Ο γκαρντ των Νάγκετς θα πάρει 208 εκατομμύρια δολάρια έως το 2029, μετά την τετραετή επέκταση που υπέγραψε και θα παραμείνει δίπλα στον Νίκολα Γιόκιτς. Μάλιστα δεν είναι ο μόνος, μιας και οι Νάγκετς έχουν λειτουργήσει μεθοδικά για να διατηρήσουν ανέπαφο τον κορμό τους.

Ο σούπερ σταρ τους και ο άνθρωπος που απεικονίζει αυτήν τη στιγμή ολόκληρο το franchise, ο Νίκολα Γιόκιτς έχει συμβόλαιο έως το 2027. Ο Μάρεϊ υπέγραψε μέχρι το 2029 και οι Άαρον Γκόρντον, Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ δεσμεύονται έως το 2025 και το 2026 αντίστοιχα.

Με την παρέα του Ντένβερ να έχει τουλάχιστον μία ευκαιρία, δίχως να αλλάξει τα βασικά της πρόσωπα, για να διεκδικήσει ένα ακόμα δαχτυλίδι.

With Jamal Murray reaching a new 4-year contract extension, the Nuggets have secured their core for the coming seasons:



🔸Jamal Murray until 2029.

🔸Nikola Jokic until 2027.

🔸Michael Porter Jr. until 2026.

🔸Aaron Gordon until 2025.



Can they make another Finals run? 🤔 pic.twitter.com/zjhbevifJz