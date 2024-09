Παίκτης των Λος Άντζελες Κλίπερς, όπως άλλωστε ήταν γνωστό τις τελευταίες ημέρες, θα παραμείνει για ακόμα τρία χρόνια ο Ίβιτσα Ζούμπατς, με τη συμφωνία να ανακοινώνεται και επίσημα.

Το deal που είχαν κλείσει εδώ και μερικές ημέρες, επιβεβαίωσαν και επίσημα οι Λος Άντζελες Κλίπερς με τον Ίβιτσα Ζούμπατς. Ο Κροάτης σέντερ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριών ετών, που θα του αποφέρει στον τραπεζικό του λογαριασμό 58.6 εκατομμύρια δολάρια.

Κάτι που σημαίνει πως θα συνεχίσει στο Λος Άντζελες και τους Κλίπερς έως το καλοκαίρι του 2028. Ο 27χρονος, άλλωστε, αποτελεί βασικό μέλος του κορμού της ομάδας, στην οποία παραμένει από το 2019 και έπειτα, με πολύ καλές σεζόν.

Την περσινή σεζόν ο Ζούμπατς μέτρησε 11.7 πόντους και 9.2 ριμπάουντ, ενώ στη σειρά των play off απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς οι μέσοι όροι του ανέβηκαν σε 16.2 πόντους.

OFFICIAL: We have signed Ivica Zubac to a contract extension 🖊️ https://t.co/HPJvElzQ4r pic.twitter.com/xdQbG66YS6