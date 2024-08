Ο Ίβιτσα Ζούμπατς συμφώνησε να μείνει στους Λος Άντζελες Κλίπερς, μέχρι το τέλος της σεζόν 2027-2028.

Ο Ίβιτσα Ζούμπατς υπέγραψε τριετή επέκταση με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, λαμβάνοντας το μάξιμουμ των αποδοχών, δηλαδή 58.6 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Κροάτης είχε ήδη ένα χρόνο στο συμβόλαιό του και με την επέκταση, η συμφωνία με τους Κλίπερς ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν 2027-2028.

Η σεζόν που ξεκινάει σε λίγες εβδομάδες θα είναι η 7η για τον Ζούμπατς στους Κλίπερς, ο οποίος μετακινήθηκε μέσω ανταλλαγής από τους Λέικερς.

Την περσινή σεζόν ο Ζούμπατς μέτρησε 11.7 πόντους και 9.2 ριμπάουντ, ενώ στη σειρά των play off απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς οι μέσοι όροι του ανέβηκαν σε 16.2 πόντους.

