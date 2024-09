Ο Ντάβις Μπέρτανς θα συμμετάσχει στις προπονήσεις των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έπειτα από πρόσκληση που έλαβε από την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Μαρκ Στάιν, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έδωσαν τη δυνατότητα στον Ντάβις Μπέρτσανς να λάβει μέρος στις προπονήσεις της ομάδα, με τον ίδιο να βρίσκεται ακόμα στην αγορά των ελεύθερων του NBA.

Ο 31χρονος Λετονός φόργουορντ έμεινε ελεύθερος από τους Σάρλοτ Χόρνετς το καλοκαίρι, με την ανακοίνωση μάλιστα «βγαίνει» την ώρα που ο ίδιος βρισκόταν με την εθνική του ομάδα και έδινε αγώνα στο προολυμπιακό τουρνουά. Το προηγούμενο διάστημα, για τον συγκεκριμένο παίκτη είχαν δείξει ενδιαφέρον και οι Νιου Γιορκ Νικς.

Στο παρελθόν ο Μπέρτανς έχει φορέσει μεταξύ άλλων τη φανέλα των Σαν Αντόνιο Σπερς, των Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, των Ντάλας Μάβερικς, των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο από 2,9 πόντους με 0,7 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ σε 6,1 λεπτά συμμετοχής.

Dāvis Bertāns has been invited to work out for the Warriors as Golden State determines whether to extend a training camp invite to the Latvian sharpshooter, league sources tell @TheSteinLine.



Rudy Gay earned a Warriors training camp invite last season after similar auditions.