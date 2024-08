O Nτουάιτ Χάουαρντ πέταξε το... καρφάκι του στον GM των Λέικερς, Ρομπ Πελίνκα για τη... διάλυση της ομάδας του 2020 που πήρε το πρωτάθλημα.

Οι Λέικερς πήραν το τελευταίο τους πρωτάθλημα στη φούσκα του Ορλάντο το 2020 και από τότε δεν έχουν ξαναφτάσει κοντά στην κορυφή. Πλέον ελάχιστοι έχουν μείνει στο ρόστερ. Για την ακρίβεια μόνο ο ΛεΜπρόν με τον Άντονι Ντέιβις.

Ο Ντουάιτ Χάουαρντ που πανηγύρισε τον τίτλο με τους λιμνάνθρωπους θεωρεί πως υπεύθυνος για τη... διάλυση εκείνης της ομάδας είναι ο GM Ρομπ Πελίνκα και δεν δίστασε να το δείξει.

«Αφού κερδίσαμε, άρχισαν να αλλάζουν το ρόστερ. Θα σου πω ποιος ήταν - Ρομπ Πελίνκα, φίλε. Θεέ, Ρομπ, γιατί μας το έκανες αυτό, φίλε; Ρομπ, έλα, φίλε. Εξακολουθώ να σε αγαπώ, Ρομπ, αλλά ρε φίλε. Είχαμε την ομάδα, αδερφέ. Ακόμα κι αν το γυρίζαμε πίσω, θα μπορούσαμε να το είχαμε γυρίσει πίσω. Θα ήμασταν υγιείς για την επόμενη χρονιά», ήταν τα λόγια του «Superman».

