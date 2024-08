Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι μαζί με τον Νίκολα Γιόκιτς και τον Λούκα Ντόντσιτς, οι τρεις παίκτες με το υψηλότερο rating στο NBA2K25, έχοντας για τρίτη φορά 97 overall.

Απ΄το 2013, όταν και βρέθηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς στο NBA, o Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Και φυσικά κάτι τέτοιο δε θα μπορούσε να μην αναγνωριστεί και από το NBA2K, ένα παιχνίδι για το οποίο όλοι οι λάτρεις του μπάσκετ έχουν ξοδέψει αμέτρητες ώρες.

Με τον Greek Freak να πρωταγωνιστεί και τη φετινή σεζόν, όντας ο ένας εκ των τριών παικτών με το υψηλότερο rating. Συγκεκριμένα ο Αντετοκούνμπο έφτασε το 97 για τη φετινή χρονιά, όπως και οι Νίκολα Γιόκιτς, Λούκα Ντόντσιτς. Οι τρεις καλύτεροι παίκτες δηλαδή στο NBA2K25.

