Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα έχει το μεγαλύτερο rating στο ΝΒΑ 2Κ25 και θα μοιράζεται την 1η θέση μαζί με τους Νίκολα Γιόκιτς και Λούκα Ντόντσιτς!

Οι φίλοι του διάσημου video game «ΝΒΑ 2Κ» μετρούν αντίστροφα για την «release date» στις 6 Σεπτεμβρίου.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η εταιρεία ανακοίνωσε τα ratings των παικτών και φυσικά το ελληνικό ενδιαφέρον ήταν στραμμένο πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA θα έχει 97 rating στο παιχνίδι το οποίο θα είναι και το μεγαλύτερο μαζί με τους Νίκολα Γιόκιτς και Λούκα Ντόντσιτς. Αν μη τι άλλο φαίνεται ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ κυριαρχεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, παρά το γεγονός ότι η Team USA κατέκτησε πρόσφατα το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Την 10άδα των καλύτερων ratings στο «ΝΒΑ 2Κ25» συμπλήρωσαν οι Τζοέλ Εμπίντ (96), Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (96), Λεμπρόν Τζέιμς (95), Στεφ Κάρι (95), Τζέισον Τέιτουμ (95), Κέβιν Ντουράντ (94) και Άντονι Ντέιβις (94).