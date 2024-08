Ο Στεφ Κάρι δήλωσε εξ αρχής τη στήριξή του στην Καμάλα Χάρις για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ και εμφανίστηκε μέσω video στο συνέδριο των Δημοκρατικών, έχοντας περασμένο στον λαιμό το χρυσό μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η Κάμαλα Χάρις είναι πλέον και επισήμως η υποψήφια των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, έχοντας αποδεχθεί το χρίσμα, με μία ομιλία που επικεντρώθηκε στην ενότητα, τις φιλοδοξίες της εργατικής τάξης και την ετοιμότητα των ΗΠΑ «να προχωρήσουν μπροστά».

Η Χάρις δεσμεύθηκε ότι εφόσον εκλεγεί θα είναι πρόεδρος «για όλους τους Αμερικανούς» και θα δημιουργήσει μια «οικονομία ευκαιριών», με τον Στεφ Κάρι να την υποστηρίζει έμπρακτα!

Ο γκαρντ των Γουόριορς εμφανίστηκε μέσω video στο συνέδριο των Δημοκρατικών που πραγματοποιήθηκε στο United Center, εξηγώντας ότι με την Καμάλα Χάρις, η χώρα θα συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά.

«Τι κάνετε, εδώ Στέφεν Κάρι, παίζω για τους Γουόριορς. Ήταν τιμή να εκπροσωπώ τις ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτή η ενότητα εντός και εκτός γηπέδου μας θύμισε ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και να συνεχίσουμε να εμπνέουμε τον κόσμο. Για αυτό πιστεύω ότι η Καμάλα, ως πρόεδρος, μπορεί να φέρει πίσω αυτή την ενότητα και να συνεχίσει να πηγαίνει την χώρα μπροστά» εξήγησε ο Κάρι, έχοντας περασμένο στον λαιμό το χρυσό μετάλλιο των Ολυμπιακών Αγώνων.

Και όλα αυτά ενώ ο Στιβ Κέρ έστειλε για... ύπνο τον Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του Κάρι.



Steph Curry in a video message at the DNC:



“I believe that Kamala as president could bring that unity back and continue to move us forward.” pic.twitter.com/PCFOFdvRNh