Το Νο30 του Στεφ Κάρι έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα τόσο στο NBA, όσο και στην Ευρώπη, κουβαλώντας τη δική του ιστορία. Η οποία όμως δε μεταφέρθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έφεραν ξανά στο προσκήνιο το μεγαλείο του Στεφ Κάρι. Το χρυσό μετάλλιο ήταν αυτό που δεν είχε στη συλλογή του και το προσέθεσε δίπλα στα τρομερά επιτεύγματα μιας απίθανης καριέρας. Μιας καριέρας που έχει επηρεάσει τόσο αυτούς που είναι δίπλα του, όσο και συνολικά το ίδιο το παιχνίδι.

Το «Νο30» θα μείνει για πάντα στην ιστορία, για την επιρροή του στο μπάσκετ. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον τρόπο που… μεγάλωσε το ίδιο το γήπεδο και άλλαξε όλη τη γεωμετρία με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Αλλά και με την επίδραση που έχει σε όσους τον βλέπουν να αγωνίζεται όλα αυτά τα χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο.

Το Μαρούσι με αρκετή δόση χιούμορ, αποκάλυψε πως ο Στεφ Κάρι είναι ο λόγος για τον οποίον ο Χάρης Γιαννόπουλος άλλαξε το νούμερο με το οποίο πορευόταν όλα αυτά τα χρόνια και από εδώ και στο εξής θα έχει στην πλάτη τον αριθμό 30. Ένας αριθμός, μία ολόκληρη ιστορία.

Ο πατέρας του Στεφ Κάρι, Ντελ, μπορεί να μην έκανε την καριέρα του σούπερ σταρ και να μην έφτασε ποτέ το στάτους που μετέπειτα απέκτησε ο γιος του. Ωστόσο δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς την καριέρα που έκανε στο NBA, φορώντας τις φανέλες των Τζαζ, των Καβαλίερς, των Χόρνετς, των Μπακς και των Ράπτορς.

Δεν είναι τυχαίο που λένε πως… το μήλο θα πέσει κάτω από τη μηλιά. Ο Ντελ Κάρι μέτρησε σε 1083 παιχνίδια της κανονικής περιόδου 40.2% από το τρίποντο, σε εποχές που μάλιστα δεν υπήρχε η ίδια εξοικείωση από την περίμετρο. Φορώντας τον αριθμό 30 άφησε το δικό του στίγμα, με τον Στεφ να διαλέγει από νωρίς τον ίδιο αριθμό, για χάρη του πατέρα του.

Έναν αριθμό που δεν μπορούσε να φορέσει στα χρόνια του High School, μιας και οι φανέλες τότε ήταν μεγαλύτερες από το μέγεθός του και επέλεξε το 20. Γρήγορα όμως, με το που πάτησε το πόδι του στο NBA, φόρεσε τη φανέλα που ήθελε. Όπως άλλωστε έκανε και ο αδερφός του, Σεθ Κάρι σε πολλά από τα franchises που πέρασε και είχε τη δυνατότητα να το κάνει. Ο λόγος, δεν είναι άλλος από τον πατέρα τους, Ντελ.

Seth Curry wearing No. 30 for the Hornets like his dad Dell did 👏 pic.twitter.com/e5qioKnSt4