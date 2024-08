Πένθος στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς καθώς πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο άλλοτε παίκτης και προπονητής της ομάδας και μέλος του «Hall Of Fame», Αλ Ατλς.

Πριν ξεκινήσουν οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς τη μεγάλη τους αντεπίθεση στα μέσα της περασμένης δεκαετίας κατακτώντας τέσσερα πρωταθλήματα υπό τις οδηγίες του Στιβ Κερ (2015, 2017, 2018, 2022), είχαν μεσολαβήσει 40 χρόνια «ξηρασίας» στο Όκλαντ.

Ο τελευταίος άνθρωπος που είχε οδηγήσει τους «Πολεμιστές» στην κατάκτηση του δαχτυλιδιού έμελλε να φύγει από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών βυθίζοντας στο πένθος τον οργανισμό. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε συνδέσει τ' όνομά του και την καριέρα του στην ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ.

Ο λόγος για τον Αλ Ατλς, ο οποίος ήταν ο προπονητής των Γουόριορς το 1975, όταν και είχαν κατακτήσει τον τελευταίο τους τίτλο πριν πάρουν τα ηνία ο Στεφ Κάρι και η παρέα του. Ο Ατλς είχε επιλεγεί στο draft του 1960 από τους -τότε- Φιλαντέλφια Γουόριορς έχοντας φορέσει 711 φορές τη φανέλα της ομάδας με 8.9 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ.

Επιπλέον είχε διατελέσει και προπονητής της ομάδας, δύο φορές ως assistant coach (1968-1970 και τη σεζόν 1994-95) και επί 13 συναπτά έτη (1970-1983) ως head coach. Μάλιστα οι Γουόριορς έχουν αποσύρει τη φανέλα με το νούμερο «16» στην οροφή του «Chase Center» ενώ πριν από πέντε χρόνια είχε γίνει και μέλος του διάσημου «Hall Of Fame».

The Golden State Warriors mourn the loss of franchise legend Alvin Attles, who passed away yesterday at the age of 87.



Alvin leaves behind a profound legacy within the game of basketball and the Bay Area community, but especially as a family man and humanitarian. We mourn his… pic.twitter.com/4QJ6XeiMwF