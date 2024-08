Το πρώτο τετράποντο στην ιστορία του μπάσκετ μπήκε στις Φιλιππίνες! (vid)

Η λίγκα των Φιλιππίνων έβαλε στο παιχνίδι επίσημα και το τετράποντο, με τον Κρις Μπανκέρο να σημειώνει το πρώτο ιστορικό καλάθι πίσω από τη γραμμή των οκτώ μέτρων και 20 εκατοστών!

Η γραμμή του τριπόντου υπάρχει για να πιστοποιεί τα σουτ που μετρούν για τρεις πόντους. Μόνο που αρκετοί παίκτες, είτε στην Ευρώπη, είτε στο ΝΒΑ δεν... τηρούν ευλαβικά την απόσταση.

Απομακρύνονται από το ελάχιστο σημείο και ευστοχούν σε τρίποντα. Η κουβέντα για σουτ που πρέπει να αξίζουν παραπάνω από τρεις πόντους (χωρίς να εμπλέκεται περίπτωση φάουλ) είναι μεγάλη.

Και στις Φιλιππίνες, τη χώρα που διοργάνωσε το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο, το πήραν απόφαση.

Το τετράποντο είναι επίσημο, με την πρώτη δοκιμή να γίνεται στη διοργάνωση που ονομάζεται «Το Κύπελλο του Κυβερνήτη» και τον Κρις Μπανκέρο να ευστοχεί στο πρώτο ιστορικό καλάθι πίσω από τα 8μ.20! Σημειωτέον, η γραμμή του τριπόντου υπάρχει κανονικά.

