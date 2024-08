Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ονειρεύεται να περάσει ξανά τον Ατλαντικό μετά τη διετία 2017-19 και σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, ο Γάλλος φόργουορντ της Ρεάλ είναι σε προχωρημένες επαφές με τους Σίξερς.

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ήταν εκ των πρωταγωνιστών της Γαλλίας στην πορεία της ως τον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, έχοντας ως highlight εκείνο το απίθανο poster dunk στον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο φόργουορντ της Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασε με ένα tweet την επιθυμία του για μία δεύτερη ευκαιρία στο ΝΒΑ όπου αγωνίστηκε τη διετία 2017-19 με τους Μπόστον Σέλτικς, καλώντας μαζί του τον Ματίας Λεσόρ και τον Αϊζάια Κορντινιέ.

Ο Γιαμπουσέλε βγαίνει στη free agency το καλοκαίρι του 2025 και το NBA-out στο συμβόλαιο του ασημένιου Ολυμπιονίκη με τη Ρεάλ ανέρχεται 2.5 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα, πάντως, με τον Σαμς Τσαράνια, οι Φιλαντέλφια Σίξερς είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Γιαμπουσέλε ώστε να τον εντάξουν στο ρόστερ τους, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι πλησιάζει η επιστροφή του στο ΝΒΑ!

Πλέον ο Γάλλος φόργουορντ καλείται να λύσει το ζήτημα του NBA-out αφού οι ομάδες του ΝΒΑ μπορούν να καταβάλλουν 850.000 δολάρια και ο εκάστοτε παίκτης καλύπτει τη διαφορά.

Ο Γιαμπουσέλε ολοκλήρωσε το τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων μπάσκετ 2024 με 14 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και μία ασίστ.



