Ο Έντι Τζόνσον θυμήθηκε όταν έχανε 7-0 σε μονό από τον 7χρονο Στεφ Κάρι! (vid)

Ο Έντι Τζόνσον θυμήθηκε μία απίθανη ιστορία με ένα μονό απέναντι στον 7χρονο Στεφ Κάρι! Και πώς βρέθηκε πίσω στο σκορ με 7-0!

Ο Έντι Τζόνσον φόρεσε τη φανέλα των Σάρλοτ Χόρνετς, την ίδια περίοδο με τον μπαμπά του Στεφ Κάρι, Ντελ. Δύο εξαιρετικοί σουτέρ και ένας... εκκολαπτόμενος. Και προφανώς περνούσαν κοινό χρόνο, ο ένας στο σπίτι του άλλου.

Ο Τζόνσον πήρε μία πρώτη γεύση από τα καμώματα του Κάρι, όταν ακόμα ο Στεφ ήταν 7 ετών, πολλά χρόνια προτού γράψει τη δική του ιστορία ως ο κορυφαίος σουτέρ όλων των εποχών στο ΝΒΑ!

Σε μία συνέντευξή του στο Phoenix Sports ο πρώην παίκτη του Ολυμπιακού άρχισε να λέει για ένα μονό που έπαιξε με τον Στεφ, στην αυλή του σπιτιού της φαμίλιας Κάρι.

«Λέω, περίμενε. Ξέρεις πως είναι μία εξωτερική μπασκέτα. Στραβωμένη, έχει αέρα, αλλά τα σουτ του έμπαιναν! Χάνω με 7-0 και το ματς λήγει στα δέκα. Και σκέφτομαι ότι παίζω στο ΝΒΑ τώρα, είμαι ένας από τους κορυφαίους σουτέρ του παιχνιδιού. Και αναρωτιέμαι τι έγινε. Φίλε, ακολούθησα τη συνταγή του μεγαλύτερου, τον έβαλα πλάτη», είπε ο Τζόνσον γελώντας με την ψυχή του στο τελευταίο σχόλιο.

