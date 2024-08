Μπέβερλι για Λέικερς: «Ο κόουτς Χαμ παραδέχτηκε ότι δεν κάναμε αρκετή προπόνηση»

Ο Πάτρικ Μπέβερλι μίλησε στο podcast του για τη σεζόν των Λος Άντζελες Λέικερς και την έλλειψη προπόνησης!

Ο Πάτρικ Μπέβερλι μπορεί να βρίσκεται στη Βουλγαρία, για την προετοιμασία της Χάποελ Τελ Αβίβ, αλλά το podcast του δεν σταματάει να φέρνει απίθανες ιστορίες στην επιφάνεια.

Στην πιο πρόσφατη μίλησε για τη συνάντηση με τον πρώην προπονητή των Λος Άντζελες Λέικερς, Ντάρβιν Χαμ. Ο Μπέβερλι αποτέλεσε παίκτη του Χαμ στην παρουσία του στους Λέικερς.

Και ένα θέμα συζήτησης, τότε, ήταν η προπόνηση που δεν έκαναν οι «λιμνάνθρωποι». Μετά την απόλυση του Χαμ, συναντήθηκαν τυχαία σε ένα καζίνο στο Λας Βέγκας και τότε ο Χαμ εξήγησε στον Μπέβερλι πως είχε δίκιο. Και πως η προπόνηση δεν ήταν αρκετή, καθώς οι πρωταθλητές του 2020 θεωρούσαν ότι μπορούσαν να νικήσουν μόνο με το ταλέντο τους.

Συνάμα ο νέος παίκτης της Χάποελ δικαιολόγησε τον Χαμ, καθώς «είχε τόσα πολλά στο κεφάλι του».

Pat Bev says Darvin Ham admits that the Lakers should’ve practiced more and apologized for relying too much on talent to win



(🎥 @PatBevPod ) pic.twitter.com/iTgzPxI3KI