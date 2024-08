Το NBA παρουσίασε το πρόγραμμα της φάσης των ομίλων του In-Season Cup, στη δεύτερη χρονιά του θεσμού.

Στις 12 Νοεμβρίου του 2024 θα αρχίσει το In-Season Cup του NBA, μετά την περυσινή παρθενική του χρονιά όπου οι Λος Άντζελες Λέικερς είχαν πάρει το τρόπαιο κόντρα στους Ιντιάνα Πέισερς, επικρατώντας με 123-109.

Συνολικά 30 ομάδες θα χωριστούν σε 6 ομίλους με τους πρώτους και 2 ακόμη να συνεχίζουν στην επόμενη φάση όπου και θα αρχίσουν τα νοκ άουτ παιχνίδια. Το Final Four θα διεξαχθεί ξανά στο Λας Βέγκας με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για τις 17 Δεκεμβρίου.

Το πρόγραμμα της Δύσης

🏆 The full #EmiratesNBACup West Group C Schedule 🏆



West C Group Play tips off Tuesday, November 12th at 10pm/et! https://t.co/EBfW4SvRu0 pic.twitter.com/MQ88ADbKLO August 13, 2024

🏆 The full #EmiratesNBACup West Group B Schedule 🏆



West B Group Play tips off Tuesday, November 12th at 9pm/et! https://t.co/RQg9Ldpd14 pic.twitter.com/JFLM8VvXa8 — NBA (@NBA) August 13, 2024

🏆 The full #EmiratesNBACup West Group A Schedule 🏆



West A Group Play tips off Tuesday, November 12th at 10pm/et! https://t.co/CRbu1LMEKQ pic.twitter.com/LBQIveJEZy — NBA (@NBA) August 13, 2024

Το πρόγραμμα της Ανατολής

🏆 The full #EmiratesNBACup East Group C Schedule 🏆



East C Group Play tips off Tuesday, November 12th at 7pm/et! https://t.co/oj3MxsI7c1 pic.twitter.com/gPER6nb5Zo — NBA (@NBA) August 13, 2024

🏆 The full #EmiratesNBACup East Group B Schedule 🏆



East B Group Play tips off Tuesday, November 12th at 7pm/et! https://t.co/qKRkmb9rjZ pic.twitter.com/ypeikdPEjY — NBA (@NBA) August 13, 2024