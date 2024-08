Ο Λάουρι Μάρκανεν είναι διαθέσιμος για την υπογραφή επέκτασης με τους Γιούτα Τζαζ, ωστόσο αν το κάνει δεν θα μπορεί να γίνει ανταλλαγή. Οι Γουόριορς καραδοκούν να τον κάνουν δικό τους.

Το σήριαλ του Λάουρι Μάρκανεν θα αρχίσει να αποκτά νέα επεισόδια. Ο Φινλανδός φόργουορντ από σήμερα (6/8) είναι διαθέσιμος να υπογράψει επέκταση με τους Γιούτα Τζαζ, για τέσσερα χρόνια, έναντι 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Δηλαδή για 50 εκατομμύρια ετησίως!

Ωστόσο, αν συμβεί αυτό, δεν θα μπορεί να γίνει ανταλλαγή μέχρι το επόμενο καλοκαίρι! Το όνομά του έχει συνδεθεί με πολλά σενάρια ανταλλαγών, με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς να είναι στην κορυφή της λίστας.

Αν ο Φινλανδός υπογράψει την επέκταση, τότε αποκλείεται να αποτελέσει κομμάτι της νέας εποχής των Γουόριορς. Σε αντίθετη περίπτωση, τότε μοιάζει σίγουρο ότι οι Τζαζ δε θα θελήσουν να χάσουν τον παίκτη δίχως ανταλλάγματα και θα βγουν στην αγορά για να συζητήσουν με κάθε ενδιαφερόμενο.

Is Lauri Markkanen the NBA's next big trade chip? Plus, breaking down Team USA's path to gold ⤵️https://t.co/hJbWRBnCVA