Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς επέκτειναν το συμβόλαιο του σέντερ Τζάρετ Άλεν για άλλα τρία χρόνια, έναντι 91 εκατομμυρίων δολαρίωμν.

Οι Κλίβελαντ Καναλίερς... έδεσαν τον Τζάρετ Άλεν. Ο Αμερικανός σέντερ είχε συμβόλαιο για δύο ακόμα χρόνια, ωστόσο οι Καβς του πρόσφεραν επέκταση για ακόμα τρία, έναντι 91 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτό σημαίνει ότι για την επόμενη πενταετία ο Άλεν θα κερδίσει συνολικά 131 εκατομμύρια δολάρια.

Πλέον, ο Άλεν έγινε ο τρίτος βασικός παίκτης των Καβαλίερς που ανανεώνει, μετά τον Ντόνοβαν Μίτσελ και τον Έβαν Μόμπλεϊ. Στο Κλίβελαντ είχε καταλήξει στο πλαίσιο της ανταλλαγής του Τζέιμς Χάρντεν στους Μπρούκλιν Νετς.

Cleveland Cavaliers center Jarrett Allen has agreed on a three-year, $91 million maximum extension that’ll now guarantee him $131 million over the next five years, his agent Derrick Powell tells ESPN. pic.twitter.com/vmOcgrKsmP