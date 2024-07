Ο ΝταΡόν Χολμς υπέστη ρήξη αχιλλείου στον αγώνα του Summer League με τους Κλίπερς και αναμένεται να χάσει ολόκληρη τη σεζόν 2024/25.

O ΝταΡόν Χολμς, ο οποίος έγινε πικ στο νο.22 του 2024 NBA Draft από τους Φοίνιξ Σανς και ακολούθως έγινε trade στους Ντένβερ Νάγκετς, θα χάσει ολόκληρη τη σεζόν αφού σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, υπέστη ρήξη αχιλλείου.

Ο Χολμς τραυματίστηκε στο αγώνα του Summer League με τους Κλίπερς ενώ απέμεναν τέσσερα λεπτά για το φινάλε, έχοντας 11 πόντους και επτά ριμπάουντ.

Ο 21χρονος πάουερ φόργουορντ σημείωσε 17.1 πόντους, 7.5 ριμπάουντ, 2.1 μπλοκ και 1.9 ασίστ σε 102 αγώνες στο NCAA με το Ντέιτον την τριετία 2021-24.

Holmes had 11 points and seven rebounds in 25 minutes in his NBA summer league debut vs. Clippers tonight in Las Vegas. The center-forward was set for an impact rookie season that now gets pushed another year. https://t.co/KzASZbOeSu