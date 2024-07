Ο Μπάντι Χιλντ ήταν περιζήτητος στο παζάρι του ΝΒΑ πριν καταλήξει στους Γουόριορς

Ο Μπαχαμέζος γκαρντ θα υπογράψει συμβόλαιο με τους Σίξερς και στη συνέχεια θα γίνει ανταλλαγή (sign and trade) για να πάει στους Γουόριορς με εγγυημένο συμβόλαιο για τα δύο πρώτα χρόνια έναντι 18 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Χιλντ επέλεξε τους... πολεμιστές γιατί έψαχνε μια ευκαιρία για να κερδίσει πράγματα, κάτι που θεωρεί πως μπορεί να του προσφέρουν οι Γουόριορς των 4 πρωταθλημάτων τα τελευταία 10 χρόνια.

Πάντως οι... πολεμιστές είχαν ισχυρό ανταγωνισμό στην υπόθεση του Μπαχαμέζου. Σύμφωνα με το Hoops Hype, Nάγκετς, Χιτ και Λέικερς είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον φοβερό σουτέρ, ενώ το Athletic τόνισε πως και οι Λέικερς τον ήθελάν στο ρόστερ. Άλλωστε είναι ο παίκτης με τα περισσότερα τρίποντα την τελευταία πενταετία στο ΝΒΑ πάνω από τον Στεφ Κάρι.

