Αποκαλύφθηκε ο λόγος που ο Μπάντι Χιλντ επέλεξε τους Γουόριορς.

Μπορεί να... έσπασαν οι Splash Brothers με τη φυγή του Κλέι Τόμπσον, αλλά πλέον στο Γκόλντεν Στέιτ θα υπάρχουν οι Splash Buddies με Στεφ Κάρι και Μπάντι Χιλντ.

Ο Μπαχαμέζος γκαρντ θα υπογράψει συμβόλαιο με τους Σίξερς και στη συνέχεια θα γίνει ανταλλαγή (sign and trade) για να πάει στους Γουόριορς με εγγυημένο συμβόλαιο για τα δύο πρώτα χρόνια έναντι 18 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Χιλντ επέλεξε τους... πολεμιστές γιατί έψαχνε μια ευκαιρία για να κερδίσει πράγματα, κάτι που θεωρεί πως μπορεί να του προσφέρουν οι Γουόριορς των 4 πρωταθλημάτων τα τελευταία 10 χρόνια.

Buddy Hield wanted an "opportunity to win" and chose the Warriors, per @ShamsCharania



Splash buddies incoming? 🤔 pic.twitter.com/FchJZDmwR8