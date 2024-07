Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, ο Μπρόνι Τζέιμς τα βρήκε με τους Λέικερς για τα επόμενα 4 χρόνια.

Όπως μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο Μπρόνι Τζέιμς υπέγραψε συμβόλαιο με τους Λος Άντζελες Λέικερς για τα επόμενα 4 χρόνια, έχοντας μάλιστα και team option στο τέλος της τελευταίας σεζόν.

Οι απολαβές νεαρού αθλητή φαίνεται πως θα φτάνουν τα 7,9 εκατ. δολάρια. Μάλιστα, αυτή η είδηση έρχεται λίγες ώρες μετά από το δημοσίευμα του ίδιου δημοσιογράφου, ο οποίος ανέφερε ότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα παραμείνει στην ομάδα της Καλιφόρνιας για τα επόμενα 2 χρόνια.

Υπενθυμίζουμε, ότι ο 19χρονος γκαρντ έγινε draft στο 55ο pick από τους Λέικερς, οι οποίοι απέκτησαν το πρώτο δίδυμο πατέρα-γιου στην ιστορία του NBA.

Bronny James has signed his rookie contract with the Lakers, per sources: Four years and $7.9 million. Team option in fourth season. https://t.co/NcgV8tgpnW