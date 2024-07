Οι Λος Άντζελες Κλίπερς φαίνεται πως τα «βρήκαν» με τον Νικ Μπατούμ για τα επόμενα 2 χρόνια.

Σύμφωνα με τον Έντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Νικ Μπατούμ συμφώνησε με τους Κλίπερς και αναμένεται να επιστρέψει στο Λος Άντζελες, μετά και την πρώτη θητεία του από το 2020 έως το 2023, ενώ θα είναι πλέον συμπαίκτης του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ.

Ο 35χρονος Γάλλος φόργουορντ (2,03 μ.) βρισκόταν σε κατάσταση free agent και όπως μεταφέρει το δημοσίευμα, πλέον θα θεωρείται παίκτης της ομάδας από την Καλιφόρνια για τα επόμενα 2 χρόνια, έχοντας συμβόλαιο απολαβών 9,6 εκατ. δολαρίων.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μπατούμ είχε κατά μέσο όρο από 5,3 πόντους με 4,1 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ σε 25,5 λεπτά συμμετοχής, αρχικά με τη φανέλα των Κλίπερς και στη συνέχεια με αυτή των Φιλαδέλφεια Σίξερς.

