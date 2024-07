Πώς θα καταλήξει στους Μάβερικς ο Τόμπσον, μέσω sign and trade

Η εποχή του Κλέι Τόμπσον στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έλαβε τέλος, αφού θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ντάλας Μάβερικς. Πώς θα γίνει η ανταλλαγή ανάμεσα σε τρεις ομάδες.

Ο Κλέι Τόμπσον συμφώνησε με τους Ντάλας Μάβερικς. Και θα γίνει συμπαίκτης με τους Λούκα Ντόντσιτς και Καϊρί Ίρβινγκ.

Ωστόσο, το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές διαθέτει μπόλικους αστερίσκους. Αρχικά ο Τόμπσον θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους Γουόριορς (50 εκατομμύρια δολάρια για 3 χρόνια), μόνο και μόνο για να γίνει sign and trade.

Είναι μία διαδικασία που ακολουθούν αρκετές ομάδες, κυρίως για να μη χάσουν έναν παίκτη χωρίς έστω ένα μικρό αντάλλαγμα. Και φυσικά μετράει η πρόθεση του παίκτη σε αυτό. Και ο Τόμπσον δεν θα ήθελε να αποχωρήσει ως... εχθρός των Γουόριορς.

Στην ανταλλαγή θα μπλεχτούν και οι Σάρλοτ Χόρνετς. Αυτοί θα στείλουν στους Μάβερικς δύο επιλογές για το 2ο γύρο του Draft και θα πάρουν τον Τζος Γκριν.

Ένα από τα δύο πικ μπορεί να καταλήξει και στο Γκόλντεν Στέιτ.

