Ο Κλέι Τόμπσον φαίνεται πως ενδιαφέρεται να πάει στους Ντάλας Μάβερικς που τον έχουν στο «στόχαστρο».

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Μαρκ Στέιν, ο Κλέι Τόμπσον αναμένεται σε λίγες ώρες να μείνει ελεύθερος από τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με αρκετές ομάδες να ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του.

Μία από αυτές που ξεχωρίζουν ωστόσο, είναι η φιναλίστ της σεζόν που ολοκληρώθηκε, Ντάλας Μάβερικς, καθώς ο 34χρονος περιφερειακός (1,98 μ.) φαίνεται να ενδιαφέρεται αρκετά και ο ίδιος με την προοπτική της ομάδας από το Τέξας.

Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, ο Κλέι Τόμπσον είχε κατά μέσο όρο 17,9 πόντους με 3,3 ριμπάουντ και 2,3 ασίστ σε 29,7 λεπτά εντός παρκέ.

Strong mutual interest between Klay Thompson and the Dallas Mavericks is expected when free agency opens Sunday, league sources tell The Stein Line.



Full story with all the new twists in the Klay Chase: https://t.co/kRFauCsGgZ pic.twitter.com/osVbHgj46l