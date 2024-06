Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς φαίνεται ανοιχτός στο ενδεχόμενο να «πέσει» οικονομικά με προϋπόθεση οι Λέικερς να κάνουν... δυνατές μεταγραφές. Τσεκάρουν τους Χάρντεν και Βαλανσιούνας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το ESPN, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είναι διατεθειμένος να μείνει στους Λος Άντζελες Λέικερς με μειωμένες αποδοχές, έχοντας όμως ως προϋπόθεση ότι η ομάδα της Καλιφόρνιας θα αποκτήσει κάποιον έμπειρο παίκτη.

Πιο συγκεκριμένα, τα ονόματα τα οποία αναφέρονται στο δημοσίευμα είναι αυτά του Τζέιμς Χάρντεν, του Κλέι Τόμπσον αλλά και του Γιόνας Βαλανσιούνας, ο οποίος θα μπορούσε να παίξει στο πλευρό του Άντονι Ντέιβις.

Σε περίπτωση όμως όπου οι Λέικερς δεν καταφέρουν κάτι τέτοιο, τότε ο «βασιλιάς» που είδε τον γιο του να γίνεται pick από την ομάδα του, αναμένεται να ζητήσει max συμβόλαιο.

