Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, ο Ντελό Ράιτ συμφώνησε με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Όπως μεταφέρει ο Έντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Μιλγουόκι Μπακς τα «βρήκαν» με τον Ντελόν Ράιτ που βρισκόταν στην αγορά των ελεύθερων και αναμένεται να τον κάνουν δικό τους για την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 32χρονος γκαρντ (1,96 μ.) συμφώνησε με τα «ελάφια» και θα είναι συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 3,3 εκατ. δολάρια.

Την περυσινή σεζόν ο Ράιτ άρχισε τη χρονιά στους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς και την ολοκλήρωσε στους Μαϊάμι Χιτ, μετρώντας συνολικά κατά μέσο όρο από 4,5 πόντους με 1,8 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ σε 15,8 λεπτά συμμετοχής.

Στο παρελθόν έχει περάσεις επίσης από τους Τορόντο Ράπτορς, τους Μέμφις Γκρίζλις, τους Μάβερικς, τους Πίστονς και τους Κινγκς.

