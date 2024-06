Οι ομάδες οι οποίες φαίνεται ότι διεκδικούν τον Πολ Τζορτζ, ο οποίος μένει ελεύθερος και αναζητά την επόμενή του ομάδα.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, ο Πολ Τζορτζ θα μείνει ελεύθερος από τους Λος Άντζελες Κλίπερς και αναζητά το επόμενο συμβόλαιό του, το οποίο μάλιστα δεν αποκλείεται να είναι πάλι με την ομάδα από την Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι ωστόσο, στη «μάχη» της διεκδίκησης έχουν μπει επίσης οι Φιλαδέλφεια Σίξερς που θα ήθελαν να να τον προσθέσουν στο πλάι του Τζοέλ Εμπίντ και του Ταϊρίς Μάξεϊ αλλά και οι Ορλάντο Μάτζικ που ψάχνουν τον ιδανικό παίκτη που θα συμπληρώσει την τριάδα μαζί με τους Πάολο Μπανκέρο και Φραντζ Βάγκνερ.

Ο Τζορτζ παίζει τις τελευταίες πέντε σεζόν στους Κλίπερς, μετρώντας 23 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4.5 ασίστ και 1.5 κλέψιμο σε 263 ματς.

ESPN Sources: Paul George is planning to take free agent meetings with the Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers and Orlando Magic beginning late Sunday night and Monday on the West Coast. pic.twitter.com/8MMStVjTGk