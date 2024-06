Ο Πολ Τζορτζ μένει ελεύθερος και αναζητεί την επόμενη ομάδα της καριέρας του, η οποία δεν αποκλείεται να είναι ξανά οι Λος Άντζελες Κλίπερς!

Ο Πολ Τζορτζ δεν ενεργοποίησε την επιλογή ανανέωσης, για ένα χρόνο έναντι 48.7 εκατομμυρίων δολαρίων και μπαίνει στην αγορά των free agents!

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στις ΗΠΑ ο Τζορτζ πρόκειται να συναντηθεί με διάφορες ομάδες, οι οποίες έχουν χώρο στο salary cap τους ανάμεσά τους και οι Λος Άντζελες Κλίπερς, με τις συναντήσεις να ξεκινούν άμεσα.

Από τη στιγμή που ο Τζορτζ δεν είπε το «ναι» στην επιλογή ανανέωσης, έχει απομακρυνθεί εντελώς το σενάριο να γίνει sign and trade. Ο Τζορτζ παίζει τις τελευταίες πέντε σεζόν στους Κλίπερς, μετρώντας 23 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4.5 ασίστ και 1.5 κλέψιμο σε 263 ματς.

