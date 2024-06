Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα απορρίψει την ενεργοποίηση της ανανέωσης του συμβολαίου του, αξίας 51.4 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά θα συζητήσει με τους Λέικερς μία νέα συμφωνία.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα μείνει ελεύθερος από το συμβόλαιό του με τους Λος Άντζελες Λέικερς, αλλά δεν αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα.

Ο Τζέιμς έχει διορία μέχρι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (29/6) για να ενημερώσει επίσημα τους Λέικερς για την πρόθεσή, αλλά μοιάζει ως δεδομένο ότι θα πει «όχι», μόνο και μόνο για να συζητήσει μαζί τους ένα νέο συμβόλαιο.

Ο ΛεΜπρόν μπορεί να υπογράψει νέο τριετές συμβόλαιο αξίας 162 εκατομμυρίων και αυτό θα διεκδικήσει από τους Λέικερς, έχοντας ως δεδομένο ότι πλέον στο ρόστερ της ομάδας ανήκει και ο γιος του, Μπρόνι, επιλογή στο Νο55 του Draft.

Ο 39χρονος παίκτης ολοκλήρωσε τη σεζόν με 25.7 πόντους, 8.3 ασίστ και 7.2 ριμπάουντ σε 71 αγώνες, ενώ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ, ο οποίος ξεπερνάει τους 40.000 πόντους.

