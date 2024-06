O Κλέι Τόμπσον μετρά αντίστροφα για την αποχώρηση του από τους Γουόριορς

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν και όπως όλα δείχνουν οι Splash Brothers θα... σπάσουν μετά από πολλά χρόνια και τα 4 πρωταθλήματα που κατέκτησαν παρέα στο Γκόλντεν Στέιτ. Ο Στεφ Κάρι θα μείνει μόνος του στους Γουόριορς, καθώς ο Κλέι Τόμπσον θα αποτελέσει παρελθόν.

Σύμφωνα με το Αthletic οι Γουόριορς δεν έχουν προτείνει ακόμα συμβόλαιο στον Κλέι και γίνεται πλέον πάρα πολύ πιθανή η αποχώρηση του από την ομάδα. «Οι συζητήσεις έχουν παγώσει. Με την free agency να απέχει λιγότερο από 10 μέρες, είναι πολύ κοντά πλέον η έξοδος του Τόμπσον από το Γκόλντεν Στέιτ. Είναι πιο κοντά από κάθε άλλη φορά», ανέφερε.

Φέτος μέτρησε 17.9 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ μ.ό. σε 77 αγώνες στη regular season με τους Γουόριορς.

The Golden State Warriors have yet to offer Klay Thompson a contract, and it’s becoming increasingly likely that he could leave Golden State in free agency, per @anthonyVslater



“Talks are essentially frozen. With free agency now less than 10 days away, Thompson’s exit from the… pic.twitter.com/JnnYrjlzD4