Κινγκς για Βεζένκοβ: «Πάντα μέλος της οικογένειάς μας»!

Οι Σακραμέντο Κινγκς αποχαιρέτησαν τον Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος παραχωρήθηκε μέσω trade στους Τορόντο Ράπτορς.

Ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Ντέιβιον Μίτσελ μετακόμισαν στο Τορόντο για λογαριασμό των Ράπτορς στο πλαίσιο της ανταλλαγής του Τζέιλεν ΜακΝτάνιελς και πλέον ο Βούλγαρος φόργουορντ περιμένει για να δει αν θα διατηρηθεί στο ρόστερ των Καναδών.

Ο Βεζένκοβ είχε αναφέρει πως δεν είχε σκοπό να παραμείνει στους Σακραμέντο Κινγκς για μία ακόμα χρονιά και μπήκε στη λίστα με τα ανταλλάγματα προς τους Τορόντο Ράπτορς, με το trade να ολοκληρώνεται το βράδυ της Πέμπτης 27/6.

Στα 42 παιχνίδια που αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν, ο Βεζένκοβ είχε συμμετοχή 12.2 λεπτών και μετρούσε μέσο όρο 5.4 πόντων με 37.5% από το τρίποντο, μαζί με 2.3 ριμπάουντ, 0.5 ασίστ.

Οι «Βασιλιάδες» αποχαιρέτησαν τον πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού με ένα μήνυμα στα social media: «Πάντα μέλος της οικογένειας των Κινγκς. Σε ευχαριστούμε».

always a member of the Kings family 💜 pic.twitter.com/u8xTEEE7Fm