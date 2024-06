Οι Μιλγουόκι Μπακς επέλεξαν 33ο και τελευταίο τους pick τον νεαρό φόργουορντ Τάιλερ Σμιθ.

Με την επιλογή νούμερο 33, οι Μιλγουόκι Μπακς επέλεξαν τον Τάιλερ Σμιθ, προσθέτοντας βάθος στη θέση των φόργουορντ όπου αγωνίζεται ο νεαρός αθλητής από τη Νέα Ορλεάνη.

Ο 19χρονος φόργουορντ έχει ύψος 2,06 μέτρα ενώ την περασμένη σεζόν βρισκόταν στην NBA G League Ignite, μετρώντας κατά μέσο όρο από 13,4 πόντους με 5 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 22 λεπτά παιχνιδιού, στις συνολικά 27 αναμετρήσεις όπου έγραψε λεπτά συμμετοχής.

Ο Σμιθ θα βρίσκεται στο ρόστερ των «ελαφιών» τη νέα σεζόν και είναι θέμα χρόνου πλέον το αν θα καταφέρει να παραμείνει στους Μπακς και να είναι ένας από τους συμπαίκτες του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

With the 33rd pick of the NBA Draft, the @Bucks select Tyler Smith!



