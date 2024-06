Oι Μάβερικς εξετάζουν την περίπτωση του Τζέραμι Γκραντ των Μπλέιζερς.

Οι Μάβερικς έφτασαν μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ, αλλά εκεί υποκλίθηκαν στην ανωτερότητα των Σέλτικς που κατέκτησαν τον τίτλο. Πάντως το Ντάλας ήδη άρχισε να σχεδιάσει την ομάδα της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με το ρεπόρτερ Ίαν Μπέγκλεϊ, αρκετές ομάδες τσεκάρουν την περίπτωση του Τζέραμι Γκραντ (αδερφός του Τζέριαν του Παναθηναϊκού) και μία από αυτές είναι οι Μάβερικς. Ο 30χρονος μπαίνει στον δεύτερο χρόνο του πενταετούς συμβολαίου που υπέγραψε με τους Μπλέιζερς, αξίας 190 εκατ. δολαρίων.

Φέτος έπαιξε σε 54 ματς και είχε 21 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ κατά μέσο όρο με το Πόρτλαντ, σε μια περιέργη σεζόν για εκείνους μετά την αποχώρηση του ηγέτη Ντέιμιαν Λίλαρντ.

