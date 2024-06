Ενδιαφέρον από τις ομάδες του Λος Άντζελες για τον Κρις Πολ.

Αποτελεί έναν από τους κορυφαίους point guards στην ιστορία του ΝΒΑ , όμως ακόμα δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει τίτλο ο Κρις Πολ. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Marc Stein, Λέικερς και Κλίπερς αναμένεται να δείξουν ενδιαφέρον για τον CP3.

«Ακούω ότι ο Πολ που θα βγει στη free agency, θα τραβήξει το ενδιαφέρον των Λέικερς και των Κλίπερς. Η επιθυμία του Πολ να παίξει κοντά στο Λος Άντζελες, εκεί που βρίσκεται και η οικογένεια του», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Πολ έχει πατήσει τα 39 του χρόνια και τη σεζόν που πέρασε, είχε 9.2 πόντους, 6.8 ριμπάουντ και 3.9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 58 ματς, ενώ σούταρε με 37.1% στα τρίποντα με τη φανέλα των Γουόριορς.

