Μπράουν για Τέιτουμ: «Ο κορυφαίος όλων των εποχών»

Ο Τζέιλεν Μπράουν έδειξε την αγάπη του και τον σεβασμό του προς τον συμπαίκτη του, Τζέισον Τέιτουμ μέσω ανάρτησης.

Πέρασαν πολλά χρόνια παρέα στους Σέλτικς, μόχθηκαν, έφτασαν κοντά στην... πηγή αρκετές φορές και τελικά φέτος κατάφεραν να πανηγυρίσουν τον τίτλο στους τελικούς κόντρα στους Μάβερικς.

Τζέιλεν Μπράουν και Τζέισον Τέιτουμ έγραψαν ιστορία παρέα, κάνοντας τη Βοστώνη πολυνίκη στο ΝΒΑ αφήνοντας πίσω τους Σέλτικς. Οι δυο τους έχουν εξαιρετικές σχέσεις και αυτό φάνηκε και από την ανάρτηση του JB στο instagram για τον συμπαίκτη του.

«Ο κορυφαίος όλων των εποχών», έγραψε με μια μικρή δόση υπερβολής, αλλά δείχνει πόσο πολύ στηρίζει τον συμπαίκτη του και πόσο σημαντική είναι η συνεργασία τους για το πρωτάθλημα.

Jaylen shows love to Jayson after winning their first ring together 💚🙌 pic.twitter.com/k9BQUq7BSL