Ο Τζέισον Τέιτουμ μπήκε σε μια πολύ ξεχωριστή λίστα μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Σέλτικς.

Οι Σέλτικς μετά από προσπάθειες πολλών ετών, τελικά τα κατάφεραν και κατέκτησαν το πρωτάθλημα του ΝΒΑ με MVP τον Μπράουν. Έτσι πάτησαν την κορυφή μετά το 2008.

Πρωταγωνιστής στον τίτλο της Βοστώνης, αν και όχι MVP των τελικών, ήταν ο Τζέισον Τέιτουμ. Ο JT κατάφερε να μπει σε μια ξεχωριστή λίστα. Έγινε ο έκτος παίκτης στην ιστορία των τελικών που ηγείται της ομάδας του σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ και κατακτά τον τίτλο. Οι άλλοι έξι είναι οι Λάρι Μπερντ, Χακίμ Ολάζουον, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Τιμ Ντάνκαν και Νίκολα Γιόκιτς. Μάλιστα ο King James το έκανε τρεις φορές και ο Larry Legend δύο.

Ο Τέιτουμ τελείωσε τους τελικούς κόντρα στους Μάβερικς με 22.2 πόντους, 7.8 ριμπάουντ και 7.2 ασίστ κατά μέσο όρο. Μάλιστα ο ίδιος ανέβασε το συγκεκριμένο ρεκόρ, απαντώντας σε όσους τον αμφισβήτησαν.

