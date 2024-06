Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με μήνυμα που ανέβασε για τη γιορτή του πατέρα, έδειξε πως δεν βγάζει ποτέ από το μυαλό του τον πατέρα του που έχει φύγει από τη ζωή.

Η ημέρα του πατέρα γιορτάζεται την Κυριακή 16/6, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να εύχεται σε όλο τον κόσμο και να μην ξεχνά τον δικό του πατέρα, Τσαρλς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2017.

«Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες! Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα εκεί για μένα μπαμπά» ήταν το μήνυμα του Greek Freak στο Twitter.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην Cosmote TV, ο Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε τι ήταν διατεθειμένος να θυσιάσει, απαντώντας χωρίς δεύτερη σκέψη: «Τα πάντα, για να έχω πίσω τον πατέρα μου! Δεν το σκέφτομαι καν! Πάρτε τα όλα! Πάρτε τα όλα πίσω. Θα γύριζα στα Σεπόλια να πουλάω cd για να έχω τον πατέρα μου».

Happy Father's Day to all the dads! Thank you for always being there for me dad 🤎