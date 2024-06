Η συμμετοχή του Κρίσταπς Πορζίνγκις στα επόμενα ματς των τελικών είναι αμφίβολη.

Ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τον τραυματισμό του ο Κρίσταπς Πορζίνγκις και αναγκάστηκε να χάσει τα περισσότερα ματς των play off φέτος. Πάντως γύρισε στο Game 1 των τελικών, ήταν εξαιρετικός και βοήθησε την ομάδα του να κάνει το 1-0. Στο Game 2 όμως τραυματίστηκε και παρόλο που ο ίδιος έδειξε αισιόδοξος πως θα προλάβει τον τρίτο τελικό, τα πράγματα περιπλέκονται.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Marc Stein ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο αριστερό πόδι και η συμμετοχή του στα επόμενα ματς των Κελτών είναι αμφίβολη. Ο Λετονός έχει θέμα στον τένοντα της κνήμης του αριστερού του ποδιού.Η κατάσταση του θα κρίνεται καθημερινά όπως και η συμμετοχή του στα επόμενα παιχνίδια. Στα play off μετρά 13.5 πόντους, 1.8 μπλοκ και 5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Σχετικά με τους Μάβερικς, ο Ντόντσιτς αναμένεται να κάνει ένεση στον θώρακα πριν το Game 3 (13/6, 03:30).

The Celtics say Kristaps Porzingis suffered a torn medial retinaculum allowing dislocation of the posterior tibialis tendon in his left leg in Game 2 of the NBA Finals and his availability for upcoming games will be determined day-to-day.