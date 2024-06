Οι Λος Άντζελες Λέικερς βρήκαν στο πρόσωπο του Ντα Χέρλι τον επόμενο προπονητή τους, με τις δύο πλευρές να έχουν υπογράψει προσύμφωνο!

Στο ΝΒΑ τον αναζητούσαν, στο NCAA τον βρήκαν! Οι Λος Άντζελες Λέικερς βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τον προπονητή του Κονέκτικατ, Νταν Χέρλι, προκειμένου να αναλάβει την ομάδα.

Ανάμεσα στις δύο πλευρές υπάρχει προσύμφωνο και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να μπουν στη διαδικασία περαιτέρω επαφών για να κλείσουν το deal.

Ο Χέρλι φαίνεται να είναι από την αρχή της αναζήτησης στην κορυφής της λίστας. Ο 51χρονος προπονητής έχει κερδίσει δύο διαδοχικά πρωταθλήματα με το Κονέκτικατ (2023 και 2024), ενώ βρίσκεται στον πάγκο του από το 2018. Μάλιστα, με το UCon έχει ένα εξαιρετικά μεγάλο συμβόλαιο, το οποίο υπέγραψε το 2023, διάρκειας έξι ετών και αξίας 32.1 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αν η συμφωνία ολοκληρωθεί, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Χέρλι θα προπονήσει ομάδα που δεν αγωνίζεται στο NCAA.

