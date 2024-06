Ο Κάιρι Ίρβινγκ αδυνατεί να νικήσει την πρώην ομάδα του, τα τελευταία χρόνια.

Οι Σέλτικς ήταν απόλυτοι κυρίαρχοι και έκαναν το 1-0 στους τελικούς του ΝΒΑ κόντρα στους Μάβερικς. Ο Ίρβινγκ δυσκολεύτηκε αρκετά και έμεινε χαμηλά στους 12 πόντους.

Πάντως ο Uncle Drew δεν έχει βρει τρόπο να πανηγυρίσει νίκη επί της πρώην ομάδας του το τελευταίο διάστημα. Ο Ίρβινγκ μετρά 11 ήττες στις 11 τελευταίες φορές που αντιμετώπισε τη Βοστώνη. Από το 2021 δεν έχει καταφέρει να τους νικήσει.

Φαίνεται πως οι Κέλτες του το... κρατάν μανιάτικο και δεν τον αφήνουν να χαρεί. Άλλωστε δεν είχε φύγει και με τον καλύτερο τρόπο από τη Βοστώνη και δημοσιεύματα ανέφεραν πως δεν ήταν καλές οι σχέσεις του με αρκετούς πρώην συμπαίκτες του. Ο Κάιρι δεν ταίριαξε ποτέ στη Βοστώνη και δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει το δεύτερο δαχτυλίδι της καριέρας του.

Kyrie has not won vs. the Celtics since 2021 😳 pic.twitter.com/VC1i3QoNNS