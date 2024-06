Ο Νίκολα Τόπιτς, με προοπτική να βρίσκεται στις 10 πρώτες επιλογές του φετινού Draft, θα πρέπει να περιμένει τη γνωμάτευση των γιατρών του ΝΒΑ.

Ο Νίκολα Τόπιτς πληροφορήθηκε αυτό που γνώριζε από την πρώτη στιγμή. Μερική ρήξη χιαστού ήταν η διάγνωση για τον τραυματισμό που υπέστη φορώντας τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα σε αναμέτρηση για τα play off της ABA Liga.

Η είδηση δεν είναι ευχάριστη. Για τον Τόπιτς έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού ο Σέρβος ετοιμάζεται για το Draft του NBA. Με τις ενδείξεις να αναφέρουν ότι μπορεί να πάρει μία θέση στις 10 πρώτες επιλογές.

Ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, όπως θα έκανε κάθε καλός ατζέντης, έσπευσε να δηλώσει στο ESPN ότι ο τραυματισμός του Τόπιτς δεν είναι τόσο σοβαρός και συμπλήρωσε ότι δεν πρόκειται να τον εμποδίσει να πάρει τη θέση που πρέπει στο Draft.

Ο Τόπιτς θα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις από γιατρούς των ομάδων του ΝΒΑ, προκειμένου να αποφανθούν αν θα είναι έτοιμος να προσφέρει από την πρώτη σεζόν του στη λίγκα.Τις προηγούμενες ημέρες ήταν στην Ιταλία, στη διαδικασία του Draft Combine, όπου και εκεί υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων.

NEWS: Projected top-10 NBA draft pick Nikola Topic has a partially torn ACL, his agent, Misko Raznatovic, confirmed to ESPN. Topic is at the NBA's Draft Combine in Italy, where he went through the NBA's medical examination.



STORY: https://t.co/j2NjnE38Kl pic.twitter.com/BqGWygrm9b