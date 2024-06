Ντόντσιτς για την πιο... τρελή ατμόσφαιρα που έπαιξε: «Κόντρα στον Παναθηναϊκό, ξεκίνησαν με 22-0»

O Λούκα Ντόντσιτς τόνισε πως στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό ήταν η πιο τρελή ατμόσφαιρα που συνάντησε στην καριέρα του.

Οι Μάβερικς προετοιμάζονται για τον πρώτο τελικό κόντρα στους Σέλτικς (7/6, 03:30), θέλοντας να επιστρέψουν στην κορυφή του ΝΒΑ. Ο Λούκα Ντόντσιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει των τελικών και ρωτήθηκε για την πιο τρελή ατμόσφαιρα που έχει συναντήσει στην καριέρα. Ο Σλοβένος σταρ απάντησε το ΟΑΚΑ και τον Παναθηναϊκό.

«Ήταν τα προημιτελικά της Euroleague κόντρα στον Παναθηναϊκό. Το κοινό ήταν... τρελό. Ξεκίνησαν με σερί 22-0. Σκεφτείτε το», ήταν τα λόγια του Luka Magic. Για την ιστορία οι πράσινοι είχαν επικρατήσει της Ρεάλ Μαδρίτης με 95-67 (play off του 2018).

Επιπλέον ο Λούκα Ντόντσιτς είχε μείνει... άφωνος από την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο ΟΑΚΑ, στο Game 5 της σειράς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ φέτος.

