Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν καθοριστικός παράγοντας στους τελικούς της Δύσης και αναδείχθηκε σε κορυφαίος παίκτης της σειράς.

Οι Ντάλας Μάβερικς πραγματοποιούν μία εντυπωσιακή σεζόν, με αποκορύφωμα έως και αυτή τη στιγμή, το 4-1 που πραγματοποίησαν κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στους τελικούς της Δύσης, παίρνοντας έτσι το εισιτήριο για τους τελικούς του πρωταθλήματος, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τους Μπόστον Σέλτικς.

Ο Λούκα Ντόντσιτς είναι αυτή την περίοδο ένας από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες στο NBA, με τον ίδιο να πραγματοποιεί σταθερά εμφανίσεις με 30+ πόντους, κάτι το οποίο έπραξε και στις πρόσφατες αναμετρήσεις ενώ γενικότερα μετράει κατά μέσο όρο από 33,9 πόντους με 9,2 ριμπάουντ και 9,8 ασίστ.

Αυτές οι επιδώσεις τον έχρισαν σε μεγάλο MVP των τελικών της Δύσης.

Luka Doncic is awarded The Earvin "Magic" Johnson Trophy as he is named the Western Conference Finals MVP 🏆



The @dallasmavs advance to the #NBAFinals presented by @YouTubeTV! pic.twitter.com/T6lrEmTF1n