Holiday stole the ball: Ο Τζρου έκανε το κλέψιμο της σεζόν και... κλείδωσε το break (vid)

Ο Τζορυ Χόλιντεϊ υπέγραψε το break των Σέλτικς μέσα στην Ιντιάνα με μια φάση που μας έχει συνηθίσει.

Είναι ένας εκ των κορυφαίων αμυντικών του ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια. Η συμβολή του ήταν καθοριστική για να πάρουν οι Μπακς το πρωτάθλημα το 2019 και φέτος θέλει να προσθέσει άλλο ένα πρωτάθλημα στο παλμαρέ του.

Ο Τζρου Χόλιντεϊ το έκανε ξανά, αυτή τη φορά με τη φανέλα της Βοστώνης. Στο Game 3 της σειράς με τους Πέισερς, ο Νέμπχαρντ είχε την ευκαιρία να εκδηλώσει επίθεση με την Ιντιάνα στο -3, αλλά οι... δαγκάνες του παίκτη των Σέλτικς λειτούργησαν και έγινε το clutch κλέψιμο. Στη συνέχεια πήρε και το φάουλ, κλειδώνοντας το 3-0 της ομάδας του.

Δείτε τη φάση

Jrue holiday with the STEAL OF THE YEAR 🔥 pic.twitter.com/rIEoBMDN99