Οι Σέλτικς έχουν βρει τρόπο να παίρνουν τα εκτός έδρας ματς στα play off.

Οι Κέλτες θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή του ΝΒΑ μετά το 2008 και βρίσκονται σε καλό δρόμο. Πήραν το τρίτο ματς κόντρα στους Πέισερς και θέλουν άλλη μια νίκη για να τσεκάρουν το εισιτήριο για τους τελικούς του ΝΒΑ.

Η Βοστώνη κάνει φοβερά πράγματα φέτος στην postseason και ειδικά εκτός έδρας είναι ασταμάτητη. Ακόμα δεν έχει χάσει εκτός έδρας, μετρώντας 5 νίκες σε 5 ματς. Επικράτησε δύο φορές μέσα στο Μαϊάμι, έπραξε το ίδιο στο Κλίβελαντ με δύο break για να φτάσουμε στο Game 3 της Ανατολής και να φύγουν με το διπλό από την Ιντιάνα.

Σε όλο αυτό έχουν εκμεταλλευτεί κιόλας τους τραυματισμούς κορυφαίων παικτών των αντιπάλων όπως ο Ραντλ, ο Μίτσελ και ο Χαλιμπέρτον.

BOSTON IS 5-0 ON THE ROAD THIS POSTSEASON 😤 pic.twitter.com/dOHBnjOnPZ