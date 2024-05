Ο Άντονι Έντουαρντς παίζει στα... κόκκινα από την αρχή της σεζόν στο ΝΒΑ και κατά τη διάρκεια του 4ου δωδεκαλέπτου στο Game 2 ανάμεσα στους Τίμπεργουλβς και τους Μάβερικς, του χορηγήθηκε οξυγόνο!

Οι Ντάλας Μάβερικς προηγούνται με 2-0 στη σειρά των τελικών της Δύσης απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, χάρη στο απίθανο νικητήριο σουτ του Λούκα Ντόντσιτς.

Η σειρά μοιάζει εξουθενωτική και ας έχουν γίνει μόλις δύο αγώνες. Ειδικά για τον Άντονι Έντουαρντς, ο οποίος έχει αναλάβει και το μαρκάρισμα του Καϊρί Ίρβινγκ, η κόπωση είναι τεράστια.

Στο Game 1 εμφανίστηκε κατάκοπος στον πάγκο της ομάδας του, ωστόσο στο Game 2 η κατάσταση χειροτέρεψε. Κατά τη διάρκεια της 4ης περιόδου, ο παίκτης της Μινεσότα έλαβε οξυγόνο αφού ήταν εξουθενωμένος.

Στο Game 2 ο Έντουαρντς είχε 5/17 σουτ

