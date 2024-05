Οι Μπουλς θέλουν να κρατήσουν τον ΝτεΡόζαν και μετά το καλοκαίρι του 2025.

Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν πάλεψε φέτος για να οδηγήσει τους Μπουλς στα play off αλλά δεν τα κατάφερε. Πάντως φαίνεται πως οι ταύροι θέλουν να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους και μετά το καλοκαίρι του 2025.

Σύμφωνα με το Hoops Hype οι Μπουλς θέλουν να είναι ανταγωνιστικοί και τη νέα σεζόν και στοχεύουν να ανανεώσουν τον... μετρ του σουτ μέσης απόστασης. Το καλοκαίρι του 2025 ο πρώην παίκτης των Ράπτορς και των Σπερς θα είναι unrestricted free agent στα 35 του χρόνια. Ακόμα πάντως ψάχνει το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του.

Φέτος μέτρησε 24 πόντους, 5.3 ασίστ και 4.3 ριμπάουντ κατά μέσο με τη φανέλα του Σικάγο, όντας για άλλη μια σεζόν ο ηγέτης της ομάδας.

