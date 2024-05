Ο Νίκολα Γιόκιτς αναδείχθηκε για 3η φορά τα τέσσερα τελευταία χρόνια πολυτιμότερος παίκτης στην κανονική περίοδο του ΝΒΑ!

Πλέον μπορεί να πάρει το βραβείο του MVP στο... σπίτι του! Ο Σέρβος σέντερ έφτασε σε ένα ιστορικό επίτευγμα καθώς κατάφερε να αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης της regular season για 3η φορά στην καριέρα του και μάλιστα τα τέσσερα τελευταία χρόνια!

Αν μη τι άλλο πρόκειται για σπάνιο επίτευγμα ενώ έγινε μόλις ο 9ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που κατακτά το εν λόγω βραβείο για τουλάχιστον τρεις φορές. Συγκεκριμένα μπήκε στο κλειστό κλαμπ των Τζαμπάρ (6 φορές), Τζόρνταν (5 φορές), Ράσελ (5 φορές), Τσάμπερλεϊν (4 φορές), Λεμπρόν (4 φορές), Μπερντ (3 φορές), Μάτζικ Τζόνσον (3 φορές) και Μόουζες Μαλόουν (3 φορές).

Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, ο Νίκολα Γιόκιτς είχε κατά μέσο όρο 26.4 πόντους, 12.4 ριμπάουντ, 9.5 ασίστ, 1.4 κλεψίματα και 3 λάθη ενώ σούταρε με 63% στα δίποντα, 36% στα τρίποντα και 82% στις βολές.

The 2023-24 Kia NBA Most Valuable Player is... Nikola Jokic!#NBAAwards | #KiaMVP | @Kia pic.twitter.com/vvgSrHCHU9