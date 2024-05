Ο Τζαμάλ Μάρεϊ θα πληρώσει ακριβά τα αντικείμενα που πέταξε στο παρκέ, στο Game 2 των Νάγκετς με τους Τίμπεργουλβς. Μπορεί να αγωνιστεί στο Game 3.

Η λογική υπαγορεύει πως η πετσέτα και η θερμοφόρα που έφυγαν από τα χέρια του Τζαμάλ Μάρεϊ, κατά τη διάρκεια του Game 2 ανάμεσα στους Ντένβερ Νάγκετς και τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς είναι οι πιο ακριβές στην ιστορία!

Ο Καναδός γκαρντ των Νάγκετς απέφυγε την ποινή μίας αγωνιστικής ή περισσότερων, ωστόσο καλείται να τα πληρώσει... χρυσά, αφού το ΝΒΑ ανακοίνωσε πρόστιμο 100.000 δολαρίων για τα... καμώματά του.

Κάπως έτσι, ο Μάρεϊ θα είναι διαθέσιμος για το κρίσιμο Game 3 (ξημερώματα Σαββάτου, 11/5, 04:30) ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τους Τίμπεργουλβς να έχουν πάρει και τα δύο ματς στο Ντένβερ και να προηγούνται με 2-0, ενώ η σειρά μεταφέρεται στη Μινεάπολις.

Sources: The NBA is fining Nuggets star Jamal Murray for substantial amount after throwing heat pad and towel on court toward official Monday night. No suspension. pic.twitter.com/dOr14hvJE3